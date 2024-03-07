Тринадцать полицейских получили ранения во время столкновения с фермерами в Варшаве

Во время марша протеста аграриев, который проходил в польской столице, произошли столкновения манифестантов с правоохранителями. 13 сотрудников полиции пришлось госпитализировать. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление главного полицейского управления Польши.

Марш протеста прошел в Варшаве вчера, 6 марта. Во время движения колонны фермеров в ряде районов произошли уличные беспорядки. Полиция попыталась пресечь их, и это привело к столкновениям между правоохранителями и демонстрантами.

«13 полицейских попали в госпиталь. Им оказывается медицинская помощь», - указало руководство полиции.

В ряды полицейских полетели булыжники, те ответили на агрессию применением слезоточивого газа. Один из правоохранителей получил тяжелую травму головы. 23 участника беспорядков было задержано.

Ранее министр внутренних дел Польши Кервиньский пообещал, что его ведомство не пропустит в Варшаву протестующих, которые хотели прибыть на марш на тракторах. По его словам, такое передвижение по столице противоречит закону.