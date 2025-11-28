Трое человек остаются под завалами после обрушения здания в Южно-Сахалинске

Уже четвертый час спасательные операции в Южно-Сахалинске ведутся в режиме нон-стоп — под завалами обрушившегося здания остаются трое рабочих. Об этом сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал Amur Mash.

По информации издания, инцидент произошел на улице Энергетиков во время проведения строительно-монтажных работ. Частное строение, представлявшее собой ангар, не выдержало нагрузки и обвалилось. По факту случившегося правоохранительные органы уже возбудили уголовное дело.

Для спасения людей на место происхождения оперативно прибыли 15 профессиональных спасателей и двое кинологов со служебными собаками. Для разбора тяжелых конструкций и подъема обломков задействованы две крановые установки.

Ранее сообщалось, что работы усложняются тем, что часть завалов представляет собой сырой бетон, затрудняющий доступ к возможным полостям.