Трое детей пострадали при пожаре в многоквартирном доме в Воскресенске

Четыре человека пострадали в результате пожара в квартире жилого дома на улице Комсомольская в Воскресенске. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного главка МЧС.

Возгорание произошло накануне днем. Огонь распространился на площади два квадратных метра. К тушению привлекали свыше двадцати человек и семь единиц техники.

Среди пострадавших при пожаре — трое детей и один взрослый. Погибших нет. Возгорание было ликвидировано меньше чем через час после прибытия на место первого пожарно-спасательного расчета.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в квартире многоэтажного дома в Химках, пострадал один человек.