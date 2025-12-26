Трое экс-сотрудников полиции на Ямале получили сроки за превышение полномочий и похищение

Следствие установило, что в феврале 2023 года в городе Надыме двое полицейских без законных оснований применили физическое насилие против трех местных жителей. Когда в отношении них было возбуждено уголовное дело, их непосредственный руководитель, вместо того чтобы пресечь нарушения, предпринял попытки скрыть преступление. Он оказывал психологическое давление на одного из потерпевших, склоняя его к даче ложных показаний, а затем организовал его похищение. Мужчину удерживали в жилом доме, после чего вывезли в Тюмень, пытаясь таким образом повлиять на ход расследования. Все трое бывших правоохранителей признаны виновными в превышении должностных полномочий, похищении человека, а также в воспрепятствовании осуществлению правосудия. Суд назначил бывшему начальнику уголовного розыска наказание в виде 6 лет лишения свободы в колонии строгого режима, а его подчиненным — по 3,5 года колонии каждого. Помимо реальных сроков, все осужденные лишены специальных званий. Приговор еще может быть обжалован.

