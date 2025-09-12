Трое мужчин похитили и изнасиловали 12-летнюю школьницу

Британский суд вынес приговор по делу о похищении несовершеннолетней, сообщил телеканал SkyNews. Преступление было совершено в графстве Кент.

Два злоумышленника — 26-летний Кевин Хорват и 38-летний Айван Туртак ранее не были знакомы с 12-летней жертвой. Они обратили на нее внимание на стоянке возле магазина.

Преступники убедили девочку сесть в автомобиль, после чего дали ей наркотические вещества, включая метамфетамин. Позже к ним присоединился 27-летний Эрнест Гунар, также признанный виновным.

В течение 48 часов они совершали насильственные действия в отношении школьницы. Однажды ей удалось проснуться раньше своих мучителей и совершить побег.

После разоблачения мужчины не выразили искреннего сожаления. Они пытались оправдаться, утверждая, что школьница якобы представилась 19-20-летней и вела себя вызывающе. Судья отверг эти доводы, подчеркнув несоответствие внешности девочки заявленному возрасту.

Судья отметил, что пережитое оставило глубокий след в психике потерпевшей: ее преследуют ночные кошмары, она испытывает дискомфорт в обществе.

Все трое подсудимых были признаны виновными в содеянном. Хорват и Туртак получили наказание в виде 17 лет тюремного заключения. Гунару назначили 19 лет лишения свободы.

