Трое мужчин пойдут под суд за хищение земельных участков в Клину на 300 миллионов рублей

Прокуратура Подмосковья направила в суд уголовное дело против троих мужчин, которые обвиняются в хищении земельных участков в Клину на сумму более 300 миллионов рублей.

Следователи установили, что с мая по июль прошлого года фигуранты вместе с соучастниками на основании подложных документов зарегистрировали право собственности на сто четырнадцать земельных участков, которые принадлежали физическому лицу.

Уголовное дело рассмотрит Клинский городской суд. Уточняется, что дело против соучастников выделено в отдельное производство.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье задержали сотрудницу одной из медицинских организаций. Женщина подозревается в подготовке заказного убийства своего бывшего мужа.