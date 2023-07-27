Трое мужчин пойдут под суд за хищение земельных участков в Клину на 300 миллионов рублей
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Прокуратура Подмосковья направила в суд уголовное дело против троих мужчин, которые обвиняются в хищении земельных участков в Клину на сумму более 300 миллионов рублей.
Следователи установили, что с мая по июль прошлого года фигуранты вместе с соучастниками на основании подложных документов зарегистрировали право собственности на сто четырнадцать земельных участков, которые принадлежали физическому лицу.
Уголовное дело рассмотрит Клинский городской суд. Уточняется, что дело против соучастников выделено в отдельное производство.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье задержали сотрудницу одной из медицинских организаций. Женщина подозревается в подготовке заказного убийства своего бывшего мужа.