Трое подростков угнали машину соцработника в Краснодарском крае и разбили ее

Трое несовершеннолетних устроили побег в Краснодарском крае из социально-реабилитационного центра с помощью угнанной машины одной из сотрудниц этого заведения. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

16-летний Михаил и 15-летняя Даша были влюблены друг в друга. Они регулярно убегали из дома и в результате были направлены в социально-реабилитационный центр. После этого подростки решили сбежать и оттуда, чтобы отправиться в Сочи. Они прихватили с собой 13-летнего Тимофея и угнали автомобиль у одной из сотрудниц центра.

Несовершеннолетние выехали на трассу М4 «Дон», где их засекли полицейские. На сигналы остановиться дети не отвечали, а только прибавили скорости. Когда иномарка с подростками внутри проскакивала КПП, она только чудом не сбила одного из правоохранителей. В итоге горе-водители разбили машину, после чего двух младших детей задержали. Старший, Михаил, все еще находится в бегах.

Ранее сообщалось, что в Казани был обнаружен труп пятилетнего мальчика. В его убийстве подозревают его мать. Следствие считает, что 27-летняя женщина в неадекватном состоянии заколола ножницами собственного ребенка.