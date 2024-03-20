Трое подростков в Санкт-Петербурге насмерть забили случайного прохожего

Утром на Лиговском проспекте умер мужчина, которого сильно избила группа несовершеннолетних. Подозреваемые уже задержаны полицией. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление представителей регионального управления МВД.

ЧП произошло сегодня рано утром. В полицию поступил звонок. Звонил сам потерпевший, 48-летний житель Невского района, которого сильно избили трое подростков. Это произошло в саду Сан-Галли, который расположен на Лиговском проспекте. Когда полицейские приехали на место происшествия, то они обнаружили только труп звонившего.

«Никакого мотива у агрессивных подростков не было. Жертва попалась им на пути случайно», - заявили правоохранители.

Сотрудники полиции по горячим следам отыскали нападавших. Все трое злоумышленников уже задержаны. Всем им только по 13-15 лет. В их отношении уже возбуждено уголовное дело.

Ранее задержанию подвергся житель Подмосковья. У него изъяли больше килограмма марихуаны. Злоумышленник сам выращивал коноплю у себя дома, и готовил из нее наркотическое средство.