Трое погибли и девять ранены: в Ростовской области пострадали мирные жители при налете беспилотников

В ночь на четверг, 18 декабря, украинские беспилотники нанесли удары по Ростовской области. В результате погибло три человека, еще девять получили ранения. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава региона Юрий Слюсарь.

По словам губернатора, один из ударов БПЛА пришелся по грузовому судну, которое стояло в ростовском порту. В итоге двое членов экипажа погибли, еще трое были ранены. На борту вспыхнул пожар, который был быстро потушен.

«В Батайске ранения получили семь человек, четверым из них медики оказали помощь на месте, троих госпитализировали в батайскую БСМП», — указал он.

Слюсарь добавил, что одного из пострадавших в Батайске спасти не удалось, он скончался. Губернатор выразил свои соболезнования всем родственникам и близким погибших. Он также пожелал скорейшего выздоровления тем, кто был ранен.

Ранее уже сообщалось, что в Батайске прогремела серия взрывов в ночь на четверг, 18 декабря, после чего вспыхнул пожар в одном из частных домов.