Трое раненых: на футбольных фанатов в немецком Штутгарте напал злоумышленник с ножом

На юго-западе ФРГ, в городе Штутгарт, во время проведения чемпионата Европы по футболу, случилось ЧП. На фанатов напал человек с ножом. Об этом сообщил ТАСС .

Сотрудники полиции Штугарта заметили драку, которая началась в фан-зоне, расположенной на центральной городской площади Шлоссплатц. Они немедленно отреагировали на инцидент. Оказалось, что молодой человек набросился с ножом на других фанатов. Пока его не скрутили, он успел нанести ранения троим из них. По какой именно причине 25-летний нападавший совершил свою выходку, пока не говорится.

Ранее сообщалось, что румынские болельщики во время встречи свой национальной сборной с украинской командой, начали скандировать «Путин!». Они также вывесили на трибунах флаги ДНР.