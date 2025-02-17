Трое украинцев объявили голодовку в изоляторе РФ, чтобы не попасть в ряды ВСУ
SHOT: украинцы устроили голодовку в российском ИВС из-за риска выдворения из РФ
Фото: [freepik.com]
Трое украинцев, находящихся в воронежском изоляторе, начали голодовку, чтобы избежать депортации на родину, так как боятся, что их отправят на фронт. Об этом сообщили в телеграм-канале SHOT.
По информации канала, 5 февраля в ИВС Воронежа попали трое граждан Украины, которые находились в России нелегально: 37-летний Дмитрий Л., 32-летний Геннадий Л. и 40-летний Антон Л. Их планируют вернуть на Украину с началом весны, однако мужчины испытывают сильный страх перед возможным призывом в армию.
Несколько дней назад они объявили голодовку и отказались от еды, а некоторые даже готовы не пить, лишь бы избежать возвращения на родину. Мужчины утверждают, что предпочтут страдать от голода в изоляторе, нежели погибнуть в рядах Вооруженных сил Украины.
Ранее сообщалось, что ТЦК задержал баскетболиста сборной Украины Владимира Конева.