Трое украинцев объявили голодовку в изоляторе РФ, чтобы не попасть в ряды ВСУ

Трое украинцев, находящихся в воронежском изоляторе, начали голодовку, чтобы избежать депортации на родину, так как боятся, что их отправят на фронт. Об этом сообщили в телеграм-канале SHOT.

По информации канала, 5 февраля в ИВС Воронежа попали трое граждан Украины, которые находились в России нелегально: 37-летний Дмитрий Л., 32-летний Геннадий Л. и 40-летний Антон Л. Их планируют вернуть на Украину с началом весны, однако мужчины испытывают сильный страх перед возможным призывом в армию.

Несколько дней назад они объявили голодовку и отказались от еды, а некоторые даже готовы не пить, лишь бы избежать возвращения на родину. Мужчины утверждают, что предпочтут страдать от голода в изоляторе, нежели погибнуть в рядах Вооруженных сил Украины.

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