Трое жителей Подмосковья пойдут под суд за незаконный оборот наркотиков

В Подмосковье завершили предварительное следствие по уголовному делу о незаконном обороте наркотиков. В результате перед судом предстанут трое жителей Балашихи.

Как рассказала начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова, установлено, что 26-летняя женщина, а также еще двое местных жителей 37-ми и 45-ти лет распространяли на территории региона наркотики через тайники-закладки.

Деятельность злоумышленников пресекли оперативники. Из незаконного оборота было изъято свыше килограмма наркотических средств растительного происхождения и более восьмидесяти граммов «синтетики».

Дело для рассмотрения по существу направлено в Ногинский городской суд.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции изъяли у жителя Подмосковья свыше 1,2 килограмма марихуаны.