Трех человек спасли на пожаре на севере Москвы

На улице 8 Марта в северном округе Москвы загорелась квартира на пятом этаже жилого дома.

На место ЧП прибыли сотрудники МЧС России. Площадь возгорания составила 100 кв. м, сообщает столичный главк МЧС России.

20 человек успешно эвакуировались еще до приезда пожарно-спасательных подразделений.

Из горящей квартиры пожарные спасли двух взрослых и одного ребенка.

Борьбу с огнем вели 59 специалистов, также было привлечено 14 единиц техники МЧС России, сообщается в телеграм-канале ведомства.

Ранее сообщалось о том, один человек погиб при пожаре в московском хостеле.