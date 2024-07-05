Троих мужчин, подозреваемых в нарушении общественного порядка, задержали подмосковные полицейские

Сотрудники уголовного розыска по городскому округу Домодедово задержали троих иногородних мужчин в возрасте от 23 до 26 лет по подозрению в грубом нарушении общественного порядка. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Известно, что злоумышленники, находясь во дворе дома на улице Курыжова, из поливочного шланга поливали водой проходящих людей. На данные действия отреагировали сотрудники управляющей компании, которые сделали им замечание. После этого между двумя правонарушителями и работниками произошел конфликт, переросший в драку. Во время потасовки третий злоумышленник поливал холодной водой сотрудников компании.

Теперь в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ. А Домодедовским городским судом им избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

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