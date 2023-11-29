Троих мужчин, подозреваемых в разбойном нападении, задержали полицейские из Домодедово

Сотрудники уголовного розыска из подмосковного Домодедово в результате оперативно-розыскных мероприятий задержали троих мужчин, подозреваемых в совершении разбойного нападения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Выяснилось, что двое злоумышленников возле одного из домов в микрорайоне Южный подошли к 32-летнему гражданину, причинили ему телесные повреждения и, угрожая предметом, похожим на пистолет, посадили в автомобиль, за рулем которого находился их сообщник.

Так, продолжая избивать мужчину, правонарушители вынудили передать им четырнадцать мобильных телефонов, наручные часы и пятнадцать тысяч рублей. Общий материальный ущерб составил сто тридцать тысяч рублей.

Записи с камер видеонаблюдения помогли установить личности правонарушителей. После чего сотрудники полиции задержали подозреваемых по местам проживания. Ими оказались трое жителей Москвы в возрасте от 24 до 33 лет, двое из которых являются друг другу родными братьями.

Накануне стало известно, что в Подмосковье и еще двух регионах раскрыта крупная сеть подконтрольных украинцам нарколабораторий.