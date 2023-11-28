В Подмосковье и еще двух регионах раскрыта крупная сеть подконтрольных украинцам нарколабораторий

Злоумышленники в течение нескольких лет создавали сеть нарколабораторий в трех регионах — Подмосковье, а также в Псковской и Рязанской областях. В настоящее время по делу задержали свыше двадцати человек, двенадцать из них — граждане Украины.

Уточняется, что в рамках предварительного расследования было изъято почти полторы тонны синтетического наркотика и более тридцати пяти тонн компонентов для его изготовления. Только в Псковской области оперативники обнаружили порядка 150 килограммов мефедрона и около пяти тонн прекурсоров. Нарколаборатория была организована в одной из деревень 44-летним жителем Санкт-Петербурга. На территории Рязанской области было организовано три подпольных лаборатории. В одной из них изъяли свыше 170 килограммов мефедрона.

Кроме того, напомнили в МВД, в 2020 году сеть нарколабораторий была выявлена в нескольких подмосковных округах — Бронницах, Павловском Посаде, Луховицах, Орехово-Зуево, Одинцово и Воскресенске. Оперативники тогда изъяли свыше тонны мефедрона и тридцать тонн прекурсоров. Было задержано шестнадцать фигурантов, в том числе одиннадцать украинцев.

Несколько месяцев назад данное уголовное дело было направлено для рассмотрения по существу в Московский областной суд, однако выяснилось, что деятельность злоумышленников не ограничивалась столичным регионом.

Криминальная организация состояла из обособленных подразделений, в состав которых входили в том числе вербовщики, химики, кураторы и администраторы. Вербовщики на территории Украины привлекали к противоправной деятельности новых участников, которые впоследствии приезжали в Россию, арендовали помещения и закупали необходимое оборудование, а потом приступали к производству наркотиков. В преступном сообществе была выстроена четкая иерархия, соблюдалась жесткая дисциплина — провинившихся серьезно наказывали, вплоть до физического устранения.

Ранее сообщалось, что в Шаховской ликвидировали нарколабораторию по производству мефедрона.