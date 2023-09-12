Троих мужчин, подозреваемых в серии краж из продуктовых магазинов, задержали в Подмосковье

Подмосковные полицейские задержали троих мужчин, похитивших алкоголь и табачные изделия на миллион рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Выяснилось, что в период с июня по август текущего года правонарушители совершили 7 краж на территории городских округов Ступино, Раменского, Серпухова, Каширы и Коломны. Злоумышленники после закрытия торговых точек с помощью лома отжимали входные двери, проникали внутрь и похищали дорогостоящий алкоголь и табачные изделия.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье 158 УК РФ. Полицейские смогли установить и задержать подозреваемых по местам их временного проживания. Со слов мужчин, украденную продукцию они продавали прохожим на улицах Подмосковья, а вырученные деньги тратили на личные нужды.

Накануне стало известно, что телефон школьницы из Подмосковья загорелся во время урока из-за популярной игры.