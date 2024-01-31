Троих мужчин задержали в Подмосковье по подозрению в совершении серии квартирных краж

Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области задержали в подмосковной Коломне троих участников группы, подозреваемых в совершении серии краж, общий ущерб от которых составил около 2,5 миллиона рублей.

Известно, что в дневное время двое злоумышленников с помощью универсального магнитного ключа от домофона проникли в подъезд многоквартирного дома, расположенного в г. о. Жуковский. Выбрали понравившуюся им дверь, позвонили в звонок и, удостоверившись, что никого нет в квартире, открыли замок отмычкой. Правонарушители похитили две шкатулки с ювелирными изделиями и деньги, после чего скрылись на автомобиле, в котором их ожидал сообщник. Ущерб составил более полумиллиона рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали подозреваемых в совершении данного преступления в г. о. Коломна. Ими оказались ранее судимые жители Ивановской области в возрасте 37, 38 и 44 лет. При досмотре автомобиля, на котором передвигались задержанные, оперативниками была обнаружена и изъята часть похищенного имущества, а также банковские карты, три мобильных телефона, строительные перчатки, медицинские маски и набор отмычек.

Отмечается, что удалось установить причастность задержанных к совершению еще двух аналогичных краж на территории Мытищ и Орехово-Зуево. Фигурантам уголовного дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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