Троих мужчин задержали за кражу сейфа с 10 млн руб. в Подмосковье

В Московской области задержали группу лиц, подозреваемых в краже сейфа из офисного помещения. Об этом сообщила «Газета.RU» со ссылкой на официального представителя Министерства внутренних дел Ирину Волк.

По информации, поступившей из правоохранительных органов, инцидент произошел в городе Мытищи. По предварительным данным следствия, группа злоумышленников проникла в здание, воспользовавшись незакрытым окном. На месте проникновения они попытались взломать сейф, в котором находилось более десяти миллионов рублей.

Однако, не сумев вскрыть сейф непосредственно в офисе, подозреваемые вывезли его на садовой тележке в укромное место, где и произвели взлом.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личности похитителей и задержали их в Санкт-Петербурге. Выяснилось, что все трое задержанных являются жителями города и области и имеют судимости в прошлом.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Следствие не исключает, что задержанные могут быть причастны к аналогичным преступлениям, совершенным ранее в Видном и Красногорске.

Ирина Волк сообщила, что к задержанным применена мера пресечения в виде заключения под стражу. За подобное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.

