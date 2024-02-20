В Подмосковье экс-сотрудники налоговой получили по восемь лет колонии за взятки

Суд в Подмосковье назначил наказание экс-начальнику отдела выездных налоговых проверок территориальной ФНС, его заместителю и посреднику за коррупционные преступления.

Как сообщила пресс-служба ГКУ СК России по Московской области, в июле 2022 года руководитель отдела выездных налоговых проверок и его заместитель через посредника несколько раз требовали у представителя одной из компаний взятку в размере тридцати миллионов рублей. За эту сумму экс-сотрудники налоговой обещали уменьшить доначисленную недоимку.

Довести преступный умысел до конца злоумышленникам не удалось. Во время передачи денежных средств они были задержаны сотрудниками ФСБ.

Бывшего начальника отдела и его заместителя суд приговорил к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима, а посредника — к семи годам колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье задержали двоих жителей Самарской области, которые подозреваются в хищении денег у пенсионерки.