Троим школьникам понадобилась медпомощь после конфликта на перемене

Троим школьникам понадобилась медицинская помощь после конфликта на перемене между двумя подростковыми группами в новой Москве, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она отметила, что в отдел полиции МО МВД России «Московский» поступили сигналы от различных медицинских учреждений о том, что несколько учеников одной из школ обратились с травмами. Установлено, что во время перерыва между группами произошел конфликт, который перерос в драку.

По данным Волк, инспекторы по делам несовершеннолетних выяснили личности участников инцидента. В настоящее время рассматривается вопрос о том, чтобы поставить зачинщиков драки на профилактический учет.

А также привлечь их законных представителей к административной ответственности в соответствии со статьей 5.35 КоАП РФ (Неисполнение родителями или законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию детей).

По словам Волк, после завершения проверки материалы будут направлены в следственные органы для принятия дальнейших процессуальных решений.

Ранее сообщалось, что суд в Тюмени арестовал восьмиклассника по делу о подготовке теракта.