Тройное превышение: как день рождения вице-мэра закончился полуторагодовалым лишением прав

Первый вице-мэр Невельского района Сахалинской области Наталья Ронжина лишилась водительского удостоверения за управление автомобилем в состоянии сильного алкогольного опьянения. Инцидент произошел в день ее рождения, 6 января, когда около 23:30 на улице Победы ее автомобиль Lexus с «красивыми» номерами был остановлен сотрудниками ГИБДД.

Согласно судебным документам, у чиновника было зафиксировано 0,477 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе, что почти в три раза превышает допустимую в России норму в 0,16 мг/л. На основании этих данных суд 15 января 2026 года вынес решение: лишить Наталью Ронжину прав на срок полтора года и назначить ей штраф в размере 45 тысяч рублей.

Это не первый случай лишения прав у вице-мэра. Как сообщается, в 2020 году ее уличили в управлении автомобилем с подложными номерами, а в 2021 году она уже штрафовалась за езду без водительского удостоверения.

После произошедшего в администрации Невельского муниципального округа состоялось заседание комиссии по вопросам служебного поведения. Мэр округа Алексей Шабельник прокомментировал ситуацию, заявив, что считает произошедшее неприемлемым, и что к сотруднику были применены меры воздействия в установленном порядке в связи с нарушением кодекса этики.

