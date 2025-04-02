Два сотрудника московского ЧОП умерли на рабочем месте из-за передозировки

На Новоясеневском проспекте в Москве нашли мертвыми двух сотрудников частного охранного предприятия (ЧОП), сообщил «Московский комсомолец».

По информации источника, коллеги обнаружили их тела прямо на рабочем месте ранним утром 2 апреля. Умершими оказались мужчина 48 лет и 46-летняя женщина. Они лежали на полу. Очевидцы отметили, что кожа охранников была синей.

Предварительной причиной смерти стала передозировка наркотическими веществами. Сейчас органы внутренних дел проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Отмечается, что умерший мужчина работал в этой охранной организации более трех лет. Женщину взяли на работу совсем недавно. Кроме того, в употреблении запрещенных веществ их замечали и ранее.

Ранее агентство Axios сообщило, что главу Департамента эффективности правительства США Илона Маска и сотрудников DOGE могут заставить сдать тест на наркотики.