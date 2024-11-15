Труп мужчины обнаружили в Орехово-Зуево

В Орехово-Зуевском городском округе, неподалеку от СНТ «Лесная Поляна», случайный свидетель увидел тело мужчины в канаве, сообщил REGIONS со ссылкой на источник. Рядом с погибшим находился самокат.

Согласно предварительным сведениям, незадолго до трагического инцидента мужчина катался на электросамокате в состоянии алкогольного опьянения по окрестностям.

Ранее сообщалось, что в Орехово-Зуево возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который избил пожилую женщину. В соцсетях распространили видео, на котором мужчина бьет ногами женщину и ее собаку.