ЦАХАЛ еще не принял окончательного решения относительно сухопутной операции в южной части Ливана

Израиль еще не принял окончательного решения относительно возможной сухопутной операции в южной части Ливана, сообщило издание New York Times, ссылаясь на информацию от шести израильских и одного западного чиновника.

Накануне Wall Street Journal сообщала о том, что Израиль, возможно, начнет вооруженное проникновение в Ливан уже на этой неделе.

Источники акцентировали, что израильские специальные силы проводят «небольшие целевые операции» в южном Ливане с целью сбора разведывательной информации и подготовки к вероятному вторжению.

Как указали чиновники, Израиль пока не определился с окончательным решением о проведении наземной кампании в Ливане и о сроках ее начала.

Источники New York Times также отметили, что за последнее время активность израильских спецподразделений в сельских районах южного Ливана значительно возрастает.

Ранее сообщалось, что ЦАХАЛ начал наносить удары по объектам «Хезболлы» на востоке Ливана.