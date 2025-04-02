ЦАХАЛ начала усиливать давление на ХАМАС в секторе Газа

Власти Израиля заявили о расширении военной активности Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа. Целью заявлено освобождение территории от «террористических элементов и их баз», а также занятие земель для формирования зоны безопасности. Об этом сообщил министр обороны Израиля Исраэль Кац, цитируемый изданием The Times of Israel.

Министр обратился к населению анклава с призывом «немедленно предпринять действия для смещения ХАМАС» и освобождения всех удерживаемых лиц.

Пресс-секретарь ЦАХАЛ Авихай Адраи 31 марта дал указание жителям Рафаха, расположенного в южной части сектора Газа, покинуть свои дома и переместиться в гуманитарный район в регионе Аль-Маваси.

На следующий день аналогичное предупреждение было адресовано жителям муниципалитетов Ан-Наср и Аль-Шавка, восточных и западных секторов, а также районов Аль-Салам, Аль-Манара и Кизан Аль-Наджар.

По оценке The Times of Israel, это указание стало самой масштабной эвакуацией с момента возобновления боевых действий с движением ХАМАС после окончания двухмесячного периода прекращения огня.

Как пишет издание Al Jazeera, израильские военные продвигаются в Рафахе, а ночью 2 апреля авиаударам подвергся город Хан-Юнис.

Ранее сообщалось, что ХАМАС принял предложение Катара и Египта по прекращению огня в Газе.