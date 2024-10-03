Израиль угрожает Ливану полноценным наземным вторжением

Посол Ливана в России Шауки Бу Нассар в беседе с ТАСС заявил , что Израиль угрожает полноценным наземным вторжением в Ливан, где из-за действий ЦАХАЛ сложилась тяжелая гуманитарная обстановка.

Ливанское сопротивление пока способно оттеснять израильские силы. По словам Шауки Бу Нассара, несмотря на это ситуация в Ливане становится все хуже.

«Израиль угрожает полноценным наземным вторжением в Ливан, и уже начал попытки провести его. Это мы видели ранее в приграничных деревнях. Конечно, ливанская армия и ливанское сопротивление пытаются сдерживать Израиль и не дать ему достичь своих целей на этой территории», — отметил дипломат.

По словам собеседника агентства, политика, которую проводит Израиль и ее премьер, остается «безумной». Шауки Бу Нассар считает, что мощная агрессия будет продолжаться в Газе и на оккупированных палестинских территориях. ЦАХАЛ пошатнул порядок на Ближнем Востоке и может далее лишь усилить эскалацию конфликта с Ливаном.

Посол напомнил, что Израиль совершает недопустимое: бьет по гражданскому населению. При этом сама армия еврейского государства это опровергает. Как подчеркнул ливанский дипломат, происходящее жестко нарушает международное право и права человека, противоречит Уставу ООН. Последний недавно раскритиковал постпред России при всемирной организации Василий Небензя.

Ранее сообщалось, что в ЦАХАЛ высказались о сухопутной операции в южной части Ливана.