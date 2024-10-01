В КСИР назвали цели ракетного удара по Израилю

В корпусе стражей исламской революции (это элитные иранские подразделения КСИР) назвали цели удара по Израилю. Об этом пишет РИА Новости вечером вторника, 1 октября, ссылаясь на официальное заявление.

Стало известно, что Иран выпустил десятки баллистических ракет, и основной целью стали важнейшие израильские объекты как в сфере безопасности, так и в военной сфере. Удар наносился прямо в «сердце оккупированных территорий».

В Иране также сообщили, что позже раскроют детали масштабной атаки. Напомним, что данный ракетный удар, согласно официальным заявлениям, является ответом на убийство генсека «Хезболлы». Также из-за сообщений о начале ракетного удара выросла и цена на нефть.