ЦАХАЛ собирается перенести боевые действия на территорию Газы

В армии Израиля сообщили, что боевые действия следует перенести. Об этом сообщил командующий южной группировкой ЦАХАЛ Ярон Финкельман, а его слова 19 октября цитирует РИА Новости .

Финкельман уточнил, что ЦАХАЛ будет переносить боевые действия на территорию Газы, где, соответственно, собирается нанести полное поражение противнику.

Отдельно командующий отметил, что именно маневры ЦАХАЛ смогут позволить перенести боевые действия в сектор ГАЗА, чтобы там и нанести поражение.