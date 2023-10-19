ЦАХАЛ собирается перенести боевые действия на территорию Газы
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В армии Израиля сообщили, что боевые действия следует перенести. Об этом сообщил командующий южной группировкой ЦАХАЛ Ярон Финкельман, а его слова 19 октября цитирует РИА Новости.
Финкельман уточнил, что ЦАХАЛ будет переносить боевые действия на территорию Газы, где, соответственно, собирается нанести полное поражение противнику.
Отдельно командующий отметил, что именно маневры ЦАХАЛ смогут позволить перенести боевые действия в сектор ГАЗА, чтобы там и нанести поражение.