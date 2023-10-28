ЦАХАЛ заявил о пусках ракет с территории Ливана
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Израильская армия заявила о том, что были зафиксированы запуски ракет и снарядов с территории Ливана. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ЦАХАЛ.
Из Ливана, согласно заявлению ЦАХАЛ, запускали минометные снаряды и противотанковые ракеты, артиллерия и танки армии Израиля отвечают огнем по позициям «Хезболлах».
Также уточняется, что основные падения снарядов по территории Израиля пришлись на незаселенную местность. Другие подробности уточняются.