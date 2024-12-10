Цех по переработке мяса горит в Чувашии на площади 1600 кв. м
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В Комсомольской зоне Чувашии сотрудники тушат масштабный пожар на мясоперерабатывающем заводе «Триум-Агро», расположенном в селе Комсомольское, сообщили представители местного МЧС.
Возгорание в цехе по мясопереработке произошло утром 10 декабря. Огонь вспыхнул в ангаре площадью около 1,6 тыс. кв. м примерно в семь часов.
В момент начала возгорания в цехе находились семь человек: шесть самостоятельно покинули здание, одного пришлось эвакуировать спасателям. Благодаря оперативной работе пожарных команда смогла полностью потушить открытое пламя по всей территории.
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