«Цель уничтожена». Четвертый дрон сбит под Москвой: что известно об инциденте?

Система противовоздушной обороны сбила еще один беспилотный летательный аппарат, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Об этом сообщает Сергей Собянин в своем телеграм-канале «Мэр Москвы Сергей Собянин».

Силы противовоздушной обороны Минобороны России в четвертый раз за сегодня уничтожили беспилотный летательный аппарат, приближавшийся к воздушному пространству Москвы. Инцидент произошел вечером в одном из районов Подмосковья.

По оперативным данным, воздушная цель была своевременно обнаружена и нейтрализована на безопасном удалении от жилой застройки. Мэр столицы Сергей Собянин подтвердил факт ликвидации угрозы в своем официальном Telegram-канале, поблагодарив расчеты ПВО за слаженную работу.

Специалисты экстренных служб оперативно прибыли на место падения обломков для проведения осмотра территории и документальной фиксации происшествия. По предварительной информации, в результате инцидента никто из гражданского населения не пострадал, разрушения инфраструктуры не зафиксированы.

В настоящее время на месте работают оперативные группы МЧС, военные эксперты и представители правоохранительных органов. Проводится анализ характеристик сбитого беспилотника для установления его происхождения и маршрута полета. Воздушное движение в столичном регионе осуществляется в штатном режиме.

Ранее сообщалось о том, что МЧС предупредило рязанцев о воздушном шаре со взрывчаткой.