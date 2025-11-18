«Воздушный шар с сюрпризом»: МЧС предупредило жителей Рязани о новой воздушной угрозе

Рязань и область столкнулись с необычной воздушной угрозой — малоразмерным воздушным шаром, способным нести взрывчатку. Специалисты МЧС оперативно распространили предупреждение через официальное приложение, призвав людей не подходить к окнам и укрыться в зданиях.

Этот инцидент стал частью серии атак с использованием подобных аппаратов, которые в военной среде называют «шарами-террористами». Такие средства обладают значительной грузоподъемностью и могут транспортировать до шести артиллерийских мин калибром 82 миллиметра. За текущий год воздушные шары со взрывчаткой уже фиксировали в Липецкой и Курской областях. Всего же, по официальным данным, ПВО с начала специальной военной операции уничтожили более тридцати таких целей. Подобные примитивные летательные аппараты сложно обнаруживать радарами, что делает их особенно коварным оружием.

Ранее заминированные кошельки появились в людных местах приграничья.