Цепная реакция обмана: подросток, ограбивший пенсионеров в Москве, сам сначала попал на удочку мошенников

Столичные полицейские пресекли деятельность одного из звеньев мошеннической схемы, нацеленной на пенсионеров. Как сообщает «МВД Медиа», в Москве был задержан 18-летний курьер, лично похитивший у пожилой пары из другого региона 1,6 миллиона рублей.

Поводом для возбуждения уголовного дела по статье «Мошенничество» стало обращение дочери пострадавших. По ее словам, неизвестные по телефону убедили ее родителей передать крупную сумму денег «курьеру». Мошенники детально проинструктировали пенсионеров, после чего к их дому прибыл молодой человек, забрал наличные и скрылся на такси.

Оперативники быстро вышли на след злоумышленника. Установив, что он приобрел билет на поезд до Москвы, сотрудники полиции отправились в служебную командировку в столицу. Там, на одной из железнодорожных станций, им удалось задержать жителя города Тынды.

В ходе допроса задержанный признался, что изначально и сам стал жертвой обмана. Мошенники, воспользовавшись его доверчивостью, завербовали его на роль «курьера». Из похищенных у пенсионеров 1,6 миллиона рублей у него при себе оставалось лишь 190 тысяч — остальное он успел перевести своим «работодателям». Также было установлено, что ранее аналогичным способом молодой человек похитил 4,5 миллиона рублей у жителя Ижевска.

В настоящее время фигурант заключен под стражу. Следствие продолжает работу по установлению и задержанию остальных участников преступной группы.

