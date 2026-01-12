Россиянка лишилась 28 млн рублей после общения с «арабским шейхом»

В Курске возбуждено уголовное дело по факту масштабного мошенничества, жертвой которого стала 46-летняя местная жительница. Как пишет интернет-издание «Ямал-медиа» со ссылкой на УМВД по Курской области, гражданке вскружил голову аферист, представившийся иностранцем.

За год женщина перевела злоумышленникам более 28 миллионов рублей, лишившись личных сбережений, продав три квартиры, автомобиль, золотой слиток и взяв кредиты в банках. Этот случай стал одним из крупнейших в регионе и наглядно демонстрирует отработанные схемы социальной инженерии.

Афера началась с классического сценария — знакомства в мессенджере. Мужчина, представившийся состоятельным иностранцем, втерся в доверие, после чего предложил выгодные инвестиции в криптовалюту.

Опасность подобных схем заключается в их многоэтапности: сначала жертву просят перевести небольшую сумму на «проверку», затем под предлогом растущей прибыли стимулируют вкладывать все больше средств. На финальном этапе, как произошло в Курске, мошенники могут вынудить человека продать недвижимость и взять кредиты, создавая иллюзию скорого обогащения.

Для предотвращения подобных потерь эксперты рекомендуют скептически относиться к любым предложениям о высокодоходных инвестициях от незнакомцев в сети, никогда не передавать управление своими финансами третьим лицам и не устанавливать непроверенные финансовые приложения. При малейших подозрениях стоит обратиться в банк для блокировки подозрительных операций и незамедлительно сообщить в полицию. История из Курска — суровое напоминание о том, что даже взрослый и, казалось бы, финансово грамотный человек может стать жертвой длительной и продуманной манипуляции.

