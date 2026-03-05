Цифровая гигиена: юрист Хаминский дал советы по защите персональных данных

Даже если человек не публикует личные данные, информация о нем может оказаться в открытом доступе — через утечки баз данных и цифровой след. Риски утечки персональных сведений сохраняются, и минимизировать их можно только соблюдая правила цифровой безопасности, заявил юрист Александр Хаминский в беседе с « Лентой.ру ».

По словам эксперта, данные о пользователях формируются из социальных сетей, профилей, метаданных фотографий и поисковых запросов. Однако основной источник утечек — взломанные базы онлайн-магазинов, банков, служб доставки и государственных реестров. В таких массивов информации могут оказаться ФИО, даты рождения, номера документов, контакты, сведения о доходах и долгах.

Полностью исчезнуть из интернета практически невозможно, отметил юрист. Но снизить риски можно: закрыть профили в соцсетях, скрыть номер телефона в мессенджерах, включить двухфакторную аутентификацию на почте, в банковских приложениях и на портале Госуслуг. Также рекомендуется удалять аккаунты в сервисах, которыми человек больше не пользуется.

Дополнительная мера безопасности — минимизация данных при онлайн-покупках и регистрациях. Эксперт советует использовать отдельную электронную почту для банков и рабочих сервисов, а другую — для интернет-магазинов и подписок. Это не убирает цифровой след полностью, но усложняет сбор персональной информации злоумышленниками.

До этого сообщалось, что мошенники начали похищать аккаунты на маркетплейсах.