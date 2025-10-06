Цифровая катастрофа: пожар уничтожил облачное хранилище правительства Южной Кореи

Крупный пожар в штаб-квартире Национальной информационной службы (NIRS) в южнокорейском городе Тэджон привел к полному уничтожению правительственного облачного хранилища G-Drive, пишет издание Korea JoongAng Daily.

Система использовалась для хранения рабочих файлов примерно 750 тыс. государственных служащих по всей стране.

Отмечается, что огонь повредил 96 критически важных информационных систем, включая основное облачное хранилище.

Наиболее серьезной проблемой стало отсутствие внешних резервных копий данных — это привело к невосполнимой утрате значительного объема официальной документации. Особенно сильно пострадало Министерство управления персоналом, где все рабочие документы хранились исключительно в G-Drive.

В настоящее время государственные ведомства предпринимают попытки восстановить утраченную информацию из локальных файлов, сохранившихся на персональных компьютерах сотрудников, а также из архивов электронной почты.

Также присутствует возможность частичного восстановления официальных документов, созданных через систему Onnara.

По предварительной информации, уязвимость в системе защиты G-Drive могла стать одной из причин возгорания. По неподтвержденным данным, один из высокопоставленных чиновников, ответственных за работу системы, мог покончить жизнь самоубийством в связи с произошедшим инцидентом.

