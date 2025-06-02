Дочь бывшего владельца «Арианта» оспорит решение о возврате 428 млн руб.

Елена Кретова, дочь бывшего владельца агрохолдинга «Ариант» (Челябинск) Александра Аристова, подала апелляцию на решение суда о возврате 428 млн руб. в пользу государственной «Агрофирмы Южной». Как сообщил портал URA.RU, арбитражный суд рассмотрит апелляционную жалобу в июле.

Инициатором иска выступил кредитор компании Кретовой «Консультанты Урала», потребовав погасить основной долг, проценты и неустойку, возникшие из-за неисполнения обязательств по договору, заключенному в ноябре 2021 года. Попытка Кретовой оспорить этот договор в феврале оказалась безуспешной.

В суде первой инстанции она утверждала, что средства, полученные фирмой, были направлены на покрытие расходов, связанных с недвижимостью Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК). Частичное погашение задолженности в размере 206 млн руб. в ноябре 2022 года, по мнению суда, свидетельствовало об исполнении договора и отсутствии оснований для признания его притворным.

Конфликт возник после того, как «Ариант» был национализирован в апреле 2024 года. «Агрофирма Южная» являлась частью этого холдинга. Кретова, оспаривая сделку, утверждала, что документ был подписан внутри единой группы компаний, что должно было освободить «Консультантов Урала» от выплаты займа. Однако этот аргумент не убедил суд, и в апреле 2025 года арбитраж отклонил исковые требования.

До 2020 года «Ариант» и ЧЭМК находились под управлением Аристовых и Антиповых. В результате раздела бизнеса Аристовы сохранили за собой только «Ариант». Сейчас комбинат, как и агрохолдинг, перешел в государственную собственность, а бизнесменам предъявлены иски на общую сумму 105 млрд руб. в качестве компенсации убытков, понесенных государством в результате незаконной приватизации ЧЭМК в 90-е годы.

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