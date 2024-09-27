ЦПВС сообщил о предотвращении столкновения в небе истребителя Су-34 ВКС России и дрона США

Боевой беспилотный аппарат MQ-9 Reaper возглавляемой США антитеррористической коалиции в Сирии опасно сблизился с российским истребителем Су-34. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на замначальника базирующегося на сирийской территории российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) Олега Игнасюка.

По словам капитана 1-го ранга, столкновение можно было бы считать неминуемым, если бы не профессионализм российских летчиков, которые смогли в последний момент увести боевой самолет в сторону.

«Российские летчики, продемонстрировав высокий профессионализм, своевременно предприняли необходимые меры для предотвращения столкновения», — сказал Игнасюк.

В продолжение темы Игнасюк добавил, что самолеты коалиции за минувшие сутки не менее восьми раз нарушили правила использования сирийского воздушного пространства и существующие протоколы деконфликтации.

«Подобными действиями „коалиция“ обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии, продолжая создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий», — подчеркнул он.

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