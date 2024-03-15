Ту-95 ВКС РФ опасно приблизились к опознавательным зонам ПВО США и Канады

Два военных стратегических бомбардировщика Ту-95 российских ВКС совершили пролет совсем рядом с зонами противовоздушной обороны США и Канады, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя Северного командования американских ВС (NORTHCOM) генерала Грегори Гийо.

Гийо отметил, что инцидент с российскими ТУ-95 был зафиксирован на минувшей неделе. С его слов, подобный пролет в опасной близости к опознавательным зонам северо-американских государств первый за более чем два последних года.

«Российские самолеты пролетали вдоль так называемого Фареро-Исландского рубежа — Гренландии, Исландии и Великобритании», — рассказал он.

В российском Минобороны официально данную информацию до сих пор не подтвердили и не опровергли.

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