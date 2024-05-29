Тухлое мясо высыпалось из грузовика на шоссе в Подмосковье
Фото: [t.me/dtp777]
На Дмитровском шоссе в Подмосковье накануне образовался затор из-за инцидента с грузовиком, сообщили очевидцы в соцсетях.
По информации «ДТП и ЧП Москва и МО», водитель большегруза совершил резкий маневр, в результате чего из кузова высыпалась часть перевозимых испорченных куриных тушек.
По данным очевидцев, в районе ЧП распространился запах тухлого мяса. На очищение дороги от курятины понадобилось несколько часов.
Ранее сообщалось, что на трассе в Московской области произошло смертельное ДТП — иномарка врезалась стоящий перед светофором грузовик.