В Подмосковье возбудили дело против избившего девушку блогера

В Шатуре, расположенной в Московской области, начато уголовное производство в связи с нападением треш-блогера на девушку. Информацию об этом предоставили «Ленте.ру» представители Следственного комитета РФ.

Дело квалифицировано по статье 213 УК РФ, то есть как «Хулиганство». Руководитель СК России Александр Бастрыкин дал указание подготовить отчет о продвижении в расследовании. Центральный аппарат ведомства будет следить за выполнением данного поручения.

Согласно предварительным данным, подозреваемый является молодым человеком, который ведет блог. Он активно занимается наполнением своего закрытого канала контентом, который вызывает общественное осуждение.

