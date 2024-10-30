Расчеты самоходных гаубиц «Гвоздика», находящиеся в тульском соединении ВДВ, предотвратили попытку прорыва украинской бронетехники в Глушковский район Курской области. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Беспилотные летательные аппараты, используемые крылатой пехотой, обнаружили передвижение боевых бронемашин ВСУ в сторону российских оборонительных позиций. Благодаря оперативной передаче координат артиллеристам-десантникам им удалось выполнить уничтожение украинской техники.

Используя точный огонь осколочно-фугасных и кумулятивных снарядов, расчеты 122-мм самоходных гаубиц «Гвоздика» из закрытых огневых позиций методично наносили удары по бронемашинам противника.

Сообщается, что в результате удара украинская сторона понесла потери в виде нескольких единиц боевой бронетехники как советского, так и западного производства.

Ранее сообщалось, что ВС РФ сорвали попытку атаки ВСУ на горнодобывающее предприятие в Курской области. Система противовоздушной обороны (ПВО) перехватила беспилотник, напоминающий самолет, над Железногорском. Дрон двигался в направлении пятиэтажного здания ОАО «Михайловский ГОК».