Туман не дал сесть в аэропорту Южно-Сахалинска нескольким гражданским рейсам

Сильный туман утром в понедельник, 8 апреля, сковал Южно-Сахалинск настолько, что практическая нулевая видимость стала причиной отказа в посадке рейсам из Москвы, Красноярска и Новосибирска.

Как проинформировала пресс-служба аэропорта областного центра в своем аккаунте в соцсетях, указанные борта были отправлены диспетчерами на запасной аэродром в соседний Хабаровск.

«В зоне аэродрома "Южно-Сахалинск" плотный туман, низкая видимость», — говорится в сообщении авиапредприятия.

Отмечается, что летевшие на Сахалин из Новосибирска, Москвы и Красноярска некоторое время кружились в зоне ожидания над Татарским проливом, и только потом их развернули на Хабаровск.

Как следует из информации, опубликованной на электронного табло аэропорта Южно-Сахалинска, авиагавань не работает на вылет и прием рейсов. Синоптики прогнозируют улучшение метеоусловий не ранее 10.00 по местному времени.

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