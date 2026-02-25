Турагент предупредила, что паспорта и визы мало для выживания в экзотике

Собираясь в экзотическое путешествие, большинство туристов свято верит в магическую силу загранпаспорта, визы и обратных билетов. Но, как предупреждает турагент Рада Минасина, этого набора катастрофически мало, чтобы не попасть впросак за тысячи километров от дома. Самый важный лайфхак для дальних стран — не экономить на страховке, причем не на стандартной, а на максимально расширенной. Об этом сообщает NEWS.ru.

По ее словам, в джунглях или на отдаленных островах ближайшая приличная клиника может оказаться в нескольких днях пути, и тогда главной проблемой станет не само лечение, а транспортировка до него. Эвакуация и репатриация — удовольствие дорогое, и обычный полис такие расходы, как правило, игнорирует. Поэтому эксперт советует выбирать страховку, которая покрывает не только прием врача, но и экстренную доставку в профильный стационар, желательно частный.

Эксперт добавила, что вторая линия обороны — медицинские документы на понятном для местных врачей языке. Если у вас есть хронические болячки, переведите выписки и список диагнозов, а к рецептурным лекарствам приложите справку от врача с латинскими названиями препаратов. Сертификат о прививках тоже может стать пропуском в некоторые страны, где без него вас просто не пустят загорать.

Тем, кто планирует бороздить экзотику за рулем, придется озаботиться международными правами и автостраховкой, которая работает на месте. А если машину берете в регионе с сомнительной криминогенной обстановкой, Минасина рекомендует подумать о защите от угона и гражданской ответственности. Таким образом, чем дальше и диче пляж, тем толще должна быть папка с бумагами и полисами, иначе экономия на формальностях обернется тратой нервов и очень крупных сумм.

