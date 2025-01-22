В Российском союзе туриндустрии оценили среднюю стоимость заграничной поездки

По словам вице-президента Российского союза туриндустрии Дмитрия Горина, стоимость отдыха за рубежом в 2025 году станет варьироваться в диапазоне от 150 тыс. до 450 тыс. рублей. Об этом сообщает NEWS.ru.

Он уточнил, что в среднем цена путешествия за границу составит примерно 200 тыс. рублей. Это прежде всего касается обычного, а не люксового сегмента.

По мнению турэксперта, и внутренние, и международные туры имеют тенденцию к удорожанию из года в год. В наступившем году это коснется абсолютно всех направлений. Удорожание может быть не таким динамичным, как два-три года назад, однако это теперь наши реалии.

Ранее сообщалось, что Подмосковье вошло в число наиболее привлекательных туристических мест в России.