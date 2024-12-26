Турэксперт Осипова пояснила влияние протестов оппозиции в Египте на отдых россиян

В Египте идут протесты против решения президента Абдель Фаттахом ас-Сиси запустить многомиллиардный проект по строительству новой административной столицы и президентского дворца. Исполнительный директор «Альянса туристических агентств» Наталия Осипова рассказала, как протесты могут повлиять на отдых россиян на египетских курортах. Об этом сообщает радио Sputnik.

По ее словам, это массовое направление для путешествий жителей нашей страны и по доступности цен, и близости к морю, и по возможности отдохнуть, а также по возможности прямого перелета. В связи с этим египетские курорты всегда были в топе, а на новогодние праздники это направление вообще вошло в первую тройку.

Эксперт добавила, что даже при проходящих в Египте массовых волнениях отказов от путевок не наблюдается. Кроме того, никаких происшествий с гражданами РФ в Египте зафиксировано не было, как и самих жалоб от отдыхающих.

Ранее МИД призвал россиян при возможности выехать с территории Абхазии.