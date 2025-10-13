Турэксперт раскрыл ключевую опасность горного туризма в межсезонье

В Краснодарском крае завершилась успешная спасательная операция по эвакуации группы туристов с детьми, оказавшихся в ловушке в горной местности из-за внезапного подъема уровня реки. Несколько участников похода получили переохлаждение, потребовавшее немедленного медицинского вмешательства. Этот инцидент вновь обратил внимание на проблему безопасности в горном туризме, особенно в осенний период. Как отмечает исполнительный директор Ассоциации горных гидов России Денис Симавский, уровень горных рек может подняться на два метра всего за полчаса, что делает любые переходы в дождливую погоду непредсказуемыми. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По его словам, особенностью межсезонья становятся резкие климатические колебания, когда неподготовленные путешественники оказываются не готовы к внезапным снегопадам в горах при относительно теплой погоде на побережье.

Эксперт подчеркнул, что итогом происшествия стало очередное подтверждение необходимости тщательной подготовки к горным походам и обязательного учета сезонных особенностей. Эксперты единодушны во мнении, что безопасность в горах напрямую зависит от разумного выбора маршрута, соответствующего опыту участников, и постоянного мониторинга погодных условий, способных кардинально измениться в течение считанных часов.

Ранее спасатель раскрыл, что ожидает застрявших на Эвересте альпинистов.