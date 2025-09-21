Турецкая полиция исключила криминал в смерти россиянина

Власти Турции установили, что смерть 20-летнего россиянина Усмана Амриева, найденного в конце июля в стамбульском районе Сарыер, не связана с криминалом. Согласно результатам судебно-медицинской экспертизы, молодой человек покончил с собой, сообщил телеканал NTV .

Стоит напомнить, что тело Амриева обнаружили утром 28 июля в лесистой местности. По документам удалось установить личность погибшего: он являлся гражданином России, временно проживал в Стамбуле и учился в одном из частных университетов.

В ходе проверки полиция отследила перемещения студента с помощью транспортной карты и записей с камер наблюдения. Также было установлено, что он прибыл в лес один.

Ранее в генконсульстве России в Стамбуле сообщили, что турецкая полиция проводит все необходимые следственные действия.

