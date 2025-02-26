Турецкая полиция задержала россиянина, который был в розыске Интерпола

В турецкой провинции Коджаэли правоохранительные органы задержали гражданина России, находящегося в международном розыске по линии Интерпола, сообщило издание Habertürk.

Установлены инициалы и возраст задержанного — Я.М., ему 37 лет. Согласно информации, предоставленной управлением полиции Коджаэли, он обвиняется в совершении вооруженного ограбления группой лиц.

После завершения необходимых формальностей в полицейском участке задержанный был передан в ведение миграционной службы для последующей депортации.

Ранее сообщалось, что россиянка, оставившая дочь в туалете аэропорта Антальи, получила 15 лет тюрьмы.