Турецкая полиция задержала россиянина, который был в розыске Интерпола
В Турции правоохранители арестовали разыскиваемого РФ преступника
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В турецкой провинции Коджаэли правоохранительные органы задержали гражданина России, находящегося в международном розыске по линии Интерпола, сообщило издание Habertürk.
Установлены инициалы и возраст задержанного — Я.М., ему 37 лет. Согласно информации, предоставленной управлением полиции Коджаэли, он обвиняется в совершении вооруженного ограбления группой лиц.
После завершения необходимых формальностей в полицейском участке задержанный был передан в ведение миграционной службы для последующей депортации.
Ранее сообщалось, что россиянка, оставившая дочь в туалете аэропорта Антальи, получила 15 лет тюрьмы.